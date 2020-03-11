Кабмін призначив нового представника у Раді

Уряд України призначив народного депутата від "Слуги народу" Василя Мокана новим представником Кабінету міністрів у Верховній Раді

Фото: facebook/MokanV

Уряд України призначив народного депутата від "Слуги народу" Василя Мокана новим представником Кабінету міністрів у Верховній Раді

Як передає RegioNews із посиланням на сторінку народної депутатки Вікторії Сюмар у Facebook, таке рішення уряд прийняв на засіданні 11 березня.

Таким чином, Мокан замінить Олену Шуляк, яка подала у відставку.

Зазначимо, Мокан також є заступником голови парламентського комітету з питань молоді та спорту, а також головою підкомітету з питань національно-патріотичного виховання.

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада України проголосувала за відставку прем'єра Олексія Гончарука і призначення нового прем'єр-міністра Дениса Шмигаля за пропозицією президента.

Після цього ВР проголосувала за новий склад Кабінету міністрів.

11 березня Кабмін уповноважив заступників міністерств на тимчасове виконання обов’язків міністрів.