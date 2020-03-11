Кабмін призначив нового представника у Раді
Уряд України призначив народного депутата від "Слуги народу" Василя Мокана новим представником Кабінету міністрів у Верховній Раді
Уряд України призначив народного депутата від "Слуги народу" Василя Мокана новим представником Кабінету міністрів у Верховній Раді
Як передає RegioNews із посиланням на сторінку народної депутатки Вікторії Сюмар у Facebook, таке рішення уряд прийняв на засіданні 11 березня.
Таким чином, Мокан замінить Олену Шуляк, яка подала у відставку.
Зазначимо, Мокан також є заступником голови парламентського комітету з питань молоді та спорту, а також головою підкомітету з питань національно-патріотичного виховання.
Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада України проголосувала за відставку прем'єра Олексія Гончарука і призначення нового прем'єр-міністра Дениса Шмигаля за пропозицією президента.
Після цього ВР проголосувала за новий склад Кабінету міністрів.
11 березня Кабмін уповноважив заступників міністерств на тимчасове виконання обов’язків міністрів.
Рада удосконалила процедуру звільнення Кабміну
11 березня 2020, 12:52Кабмін Шмигаля укомплектували всіма в.о. міністрів
11 березня 2020, 08:19Стало відомо, коли відбудеться позачергове засідання Ради
10 березня 2020, 19:19
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
11 березня 2020, 14:09Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
07 березня 2020, 18:02Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
11 березня 2020, 13:11Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
08 березня 2020, 15:50Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
08 березня 2020, 16:45Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою
08 березня 2020, 12:37
- 16:12 11 березня Хмельничанка накупила собі квартири і машини за талони на пальне
- 15:46 11 березня У Запоріжжі перша підозра на коронавірус: медики мовчали два дні
- 15:40 11 березня Засідання уряду знову відкриють для ЗМІ
- 15:33 11 березня Надбавка за інтенсивність: скільки отримує відповідальна за щастя в Херсоні
- 15:22 11 березня Кабмін призначив нового представника у Раді
- 15:19 11 березня На Тернопільщині не підтвердили коронавірус у дитини, що повернулася з Італії
- 14:09 11 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 18:02 07 березня Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
- 13:11 11 березня Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
- 15:50 08 березня Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
- 16:45 08 березня Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
- 12:37 08 березня Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою
Всі блоги »
Чому партію Порошенка на Рівненщині хочуть віддати екс-ведучому "5 каналу"
10 березня 2020, 17:23
Служили два товариша. Чи виторгує мер Кропивницького бренд "Слуги народу"
09 березня 2020, 19:26
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Кучер Олексій Володимирович
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро Анатолійович
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації