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11 березня 2020, 15:22 3

Кабмін призначив нового представника у Раді

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11 березня 2020, 15:22 3
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Уряд України призначив народного депутата від "Слуги народу" Василя Мокана новим представником Кабінету міністрів у Верховній Раді
Фото: facebook/MokanV
Уряд України призначив народного депутата від "Слуги народу" Василя Мокана новим представником Кабінету міністрів у Верховній Раді

Як передає RegioNews із посиланням на сторінку народної депутатки Вікторії Сюмар у Facebook, таке рішення уряд прийняв на засіданні 11 березня.

Таким чином, Мокан замінить Олену Шуляк, яка подала у відставку.

Зазначимо, Мокан також є заступником голови парламентського комітету з питань молоді та спорту, а також головою підкомітету з питань національно-патріотичного виховання.

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада України проголосувала за відставку прем'єра Олексія Гончарука і призначення нового прем'єр-міністра Дениса Шмигаля за пропозицією президента.

Після цього ВР проголосувала за новий склад Кабінету міністрів.

11 березня Кабмін уповноважив заступників міністерств на тимчасове виконання обов’язків міністрів.


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