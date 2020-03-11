Кабмін Шмигаля укомплектували всіма в.о. міністрів

Уряд України уповноважив заступників міністерств на тимчасове виконання обов’язків міністрів

Уряд України уповноважив заступників міністерств на тимчасове виконання обов’язків міністрів

Як повідомляє RegioNews, посилаючись на урядовий портал, відповідні рішення були прийняті на позачерговому засіданні 10 березня.

Зокрема, тимчасово виконувати обов’язки міністра енергетики та захисту довкілля буде Шубін Віталій Миколайович.

Зазначимо, раніше Шубін займав посаду першого заступника тодішнього очільника міненерго Олексія Оржеля.

Таким чином вільних портфелів очільників міністерств більше не залишилось.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що виконуючою обов'язки міністра культури призначили Світлану Фоменко, яка буде обіймати цю посаду, поки не призначать нового главу відомства.

Т.в.о. міністра розвитку економіки призначено першого заступник міністра розвитку економіки Павла Кухту, а Міністерство освіти і науки очолив Полюхович Юрій Юрійович.

4 березня Верховна Рада України проголосувала за відставку прем'єра Олексія Гончарука і призначення нового прем'єр-міністра Дениса Шмигаля за пропозицією президента.

Після цього ВР проголосувала за новий склад Кабінету міністрів.