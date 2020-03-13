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13 марта 2020, 08:25 20

Зеленский назначил замом Ермака экс-министра

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13 марта 2020, 08:25 20
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего министра соцполитики 34-летнюю Юлию Соколовскую заместителем главы Офиса президента
Фото: facebook/Соколовська-Юлія
Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего министра соцполитики 34-летнюю Юлию Соколовскую заместителем главы Офиса президента

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на соответствующий указ гаранта от 12 марта.

"Назначить Соколовскую Юлию Сергеевну заместителем руководителя Офиса президента Украины", - говорится в документе.

СПРАВКА: с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020 года Юлия Соколовская занимала должность министра социальной политики.

Соколовская является выпускницей Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана по специальности "Учет и аудит". Также закончила Национальную академию государственного управления при президенте Украины.

После окончания университета работала в девелоперской компании "Миракс групп", которая обанкротилась. В 2009 году стала начальником отдела организационной и аналитической работы Департамента экономики и инвестиций КГГА.

После Революции Достоинства была назначена директором департамента документооборота Минэкономики.

В 2016 году Соколовская перешла на работу в Минфин, где возглавила департамент расходов бюджета социальной сферы, занимался вопросами финансирования сферы здравоохранения, спорта и молодежи.

С 2017 года работала в проектах USAID, где занималась внедрением реформы здравоохранения, отвечала за анализ сети больниц и внедрение электронной системы здравоохранения.

Напомним, 4 марта Верховная Рада проголосовала за отставку премьера Алексея Гончарука и назначение нового премьер-министра Дениса Шмыгаля по предложению президента.

После этого ВР проголосовала за новый состав Кабинета министров.

11 марта Кабмин уполномочил заместителей министерств на временное исполнение обязанностей министров.


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