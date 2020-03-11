Засідання уряду знову відкриють для ЗМІ
Як передає RegioNews, про це повідомила народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар на сторінці у Facebook.
"У відповідь на звернення депутатів від ЄС щодо неприпустимості закритих засідань в таких кризових умовах, прем'єр Денис Шмигаль пообіцяв відкрити засідання КМУ для журналістів", - написала вона.
Як відомо, 2 вересня 2019 року вже колишній голова уряду Олексій Гончарук на нараді у президента заявив, що Кабмін "відмовиться від показухи" і буде проводити засідання уряду у закритому від журналістів режимі.
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Нагадаємо, 11 березня уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. Влада столиці також з 12 березня запровадила обмеження.
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков наполегливо рекомендував народним депутатам скасувати закордонні відрядження у зв’язку з поширенням коронавірусу у світі.
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