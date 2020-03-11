11:01  11 марта
Президент представил нового министра обороны
10:30  11 марта
Коронавирус: Разумков отменил зарубежные командировки нардепов
14:19  11 марта
Кабмин выделил на борьбу с коронавирусом 100 миллионов гривен
UA | RU
UA | RU
11 марта 2020, 15:40 3

Заседания правительства снова откроют для СМИ

Читайте також
українською мовою
11 марта 2020, 15:40 3
Читайте також українською мовою
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал открыть заседания Кабинета министров для журналистов
Фото: kmu.gov.ua
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал открыть заседания Кабинета министров для журналистов

Как передает RegioNews, об этом сообщила народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар на странице в Facebook.

"В ответ на обращение депутатов от ЕС о недопустимости закрытых заседаний в таких кризисных условиях, премьер Денис Шмыгаль пообещал открыть заседание КМУ для журналистов", - написала она.

Как известно, 2 сентября 2019 года уже бывший глава правительства Алексей Гончарук на совещании у президента заявил, что Кабмин "откажется от показухи" и будет проводить заседание правительства в закрытом от журналистов режиме.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Напомним, 11 марта правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. Власти столицы с 12 марта также ввели ограничения.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков настоятельно рекомендовал народным депутатам отменить заграничные командировки в связи с распространением коронавируса в мире.


Кабмин заседание журналисты СМИ
Шмыгаль рассказал о деталях следующего заседания правительства
06 марта 2020, 14:10
Кабмин в выходной день "вызывает на ковер" главу таможни
06 марта 2020, 13:09
Шмыгаль рассказал, при каких условиях уйдет с должности
06 марта 2020, 08:40
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
11 марта 2020, 14:09
Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых
07 марта 2020, 18:02
Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
11 марта 2020, 13:11
Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
08 марта 2020, 15:50
Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера
08 марта 2020, 16:45
Украинцы летели вместе с больной коронавирусом молдованкой
08 марта 2020, 12:37
Последние Популярные
Сергей Куюн
Вадим Денисенко
Андрей Романенко
Все блоги »
Почему партию Порошенко на Ровенщине хотят отдать экс-ведущему "5 канала"
10 марта 2020, 17:23
Служили два товарища. Выторгует ли мэр Кропивницкого бренд "Слуги народа"
09 марта 2020, 19:26
Все публикации »
ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"
05 марта 2020, 21:00
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Все видео »
Кучер Алексей Владимирович
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий Анатольевич
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »