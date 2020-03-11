Заседания правительства снова откроют для СМИ
Как передает RegioNews, об этом сообщила народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар на странице в Facebook.
"В ответ на обращение депутатов от ЕС о недопустимости закрытых заседаний в таких кризисных условиях, премьер Денис Шмыгаль пообещал открыть заседание КМУ для журналистов", - написала она.
Как известно, 2 сентября 2019 года уже бывший глава правительства Алексей Гончарук на совещании у президента заявил, что Кабмин "откажется от показухи" и будет проводить заседание правительства в закрытом от журналистов режиме.
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Напомним, 11 марта правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. Власти столицы с 12 марта также ввели ограничения.
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков настоятельно рекомендовал народным депутатам отменить заграничные командировки в связи с распространением коронавируса в мире.
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