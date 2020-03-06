Шмигаль розповів про деталі наступного засідання уряду

Під час наступного засідання у середу, 11 березня, Кабінет міністрів України буде розглядати питання бюджетної самостійності територіальних громад

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Під час наступного засідання у середу, 11 березня, Кабінет міністрів України буде розглядати питання бюджетної самостійності територіальних громад

Про це виданню РБК-Україна розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає RegioNews.

Зазначається, що мова іде про майже 70 територіальних одиниць.

"Ми дійсно на шляху реформи і бюджетної децентралізації у тому числі. В середу на Кабміні повторно розглянемо питання надання бюджетної самостійності ще 67 громадам, у яких були проведені вибори для того, щоб дати їм змогу перейти на прямі міжбюджетні стосунки з Кабінетом міністрів", - заявив прем’єр-міністр.

За його словами, всі 1045 громад будуть переведені з другого кварталу на прямі міжбюджетні відносини, і це дасть їм самостійність і керованість коштами, якими вони розпоряджаються.

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада України проголосувала за відставку прем'єра Олексія Гончарука і призначення нового прем'єр-міністра Дениса Шмигаля за пропозицією президента.

Після цього ВР проголосувала за новий склад Кабінету міністрів.