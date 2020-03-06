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06 березня 2020, 08:40 19

Шмигаль розказав, за яких умов піде з посади

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06 березня 2020, 08:40 19
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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що піде з посади, якщо не виправдає надії українців
Фото: скрін з відео
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що піде з посади, якщо не виправдає надії українців

Як передає RegioNews, про це він сказав в ефірі програми "Право на владу".

"Я піду з посади, якщо не виправдаю надію українців", - заявив Шмигаль.

Також на запитання, у яких випадках він може відмовити президенту України, прем’єр відповів: "Я відмовлю президенту у різних випадках, але не уявляю, що президент може щось попросити, що є незаконним, або що спричинить мою відмову".

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада України проголосувала за відставку прем'єра Олексія Гончарука і призначення нового прем'єр-міністра Дениса Шмигаля за пропозицією президента.

Після цього ВР проголосувала за новий склад Кабінету міністрів.


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