Кабмін у вихідний день "викликає на килим" главу митниці

Уряд України планує провести нараду за участю глави митниці в суботу, 7 березня

Фото: twitter/Kabmin_UA

Уряд України планує провести нараду за участю глави митниці в суботу, 7 березня

Як передає RegioNews, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль 6 березня під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Що стосується митниці. На завтра (7 березня - ред.) заплановано велику нараду з фінансовим блоком, в тому числі, з керівником митниці", - сказав він.

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада України проголосувала за відставку прем'єра Олексія Гончарука і призначення нового прем'єр-міністра Дениса Шмигаля за пропозицією президента.

Після цього ВР проголосувала за новий склад Кабінету міністрів.