Кабмін призначив в.о. міністра економіки

Кабінет міністрів України призначив тимчасово виконуючим обов’язки голови Міністерства розвитку економіки першого заступник міністра розвитку економіки Павла Кухту

Фото: facebook/paul.kukhta

Кабінет міністрів України призначив тимчасово виконуючим обов’язки голови Міністерства розвитку економіки першого заступник міністра розвитку економіки Павла Кухту

Як передає RegioNews, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні за рішенням уряду на мене було покладено тимчасове виконання обов’язків міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України", - йдеться у повідомленні.

Також Кухта додав, що для його команди важливо, щоб зміни та реформи, які вдалося запустити за 6 місяців роботи (ринок землі, запуск приватизації, реформа держпідприємств, створення інструментів для залучення інвестицій та багато іншого), "не пропали безслідно та продовжувалися на благо народу України".

Крім цього, в.о. міністра також пообіцяв докласти "максимум зусиль для того, щоб процес зміни уряду ніяким чином не позначився на злагодженості та якості роботи Міністерства та пройшов непомітно для наших громадян, а всі напрацювання були передані наступникам".

Нагадаємо, раніше тимчасове виконання обов’язків міністра освіти і науки України було покладено на Юрія Полюховича.

4 березня Верховна Рада України проголосувала за відставку прем'єра Олексія Гончарука і призначення нового прем'єр-міністра Дениса Шмигаля за пропозицією президента.

Після цього ВР проголосувала за новий склад Кабінету міністрів.