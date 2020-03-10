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10 березня 2020, 11:51 27

Кабмін призначив в.о. міністра освіти

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10 березня 2020, 11:51 27
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Тимчасове виконання обов’язків міністра освіти і науки України покладено на Юрія Полюховича
Тимчасове виконання обов’язків міністра освіти і науки України покладено на Юрія Полюховича

Як передає RegioNews, відповідне рішення прийнято на засіданні уряду у вівторок, 10 березня 2020 року.

"Дуже важливо, щоб діяв принцип неперервності влади. Для мене честь – виконувати обов’язки Міністра. Я зроблю все від мене залежне, щоб міністерство працювало злагоджено і належно виконувало свої функції”, - зазначив в.о. міністра освіти і науки.

ДОВІДКА: Юрій Полюхович народився 1 листопада 1980 року в м. Костопіль Рівненської області.

Ступінь магістра з історії отримав 2003 року в Національному університеті "Києво-Могилянська академія".

Протягом 2009-2012 років навчався в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук. Автор понад 40 наукових публікацій.

З 2000 року – представник України в Європейській асоціації дослідників культури майя WAYEB.

Упродовж 2014-2016 рр. був науковим співробітником (постдокторантура) Університету штату Каліфорнія, Чіко (США). Працював також у Національному інституті антропології та історії (Мексика).

Має досвід роботи у приватних компаніях, в яких, зокрема, займався питаннями розвитку інновацій.

З 2014 до 2016 року був радником міністра освіти і науки України на громадських засадах. З 2017 року очолює громадську організацію "Українська науково-дослідна фундація".

Вільно володіє англійською, іспанською та класичною чольті (мова ієрогліфічної писемності майя).

11 вересня 2019 року був призначений на посаду першого заступника 11-го Міністра освіти і науки України Ганни Новосад. Роботу в МОН поєднує з викладанням у Національному університеті імені Тараса Шевченка магістерського курсу "Історія цивілізацій доколумбової Америки”.


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