Кабмін призначив в.о. міністра освіти
Як передає RegioNews, відповідне рішення прийнято на засіданні уряду у вівторок, 10 березня 2020 року.
"Дуже важливо, щоб діяв принцип неперервності влади. Для мене честь – виконувати обов’язки Міністра. Я зроблю все від мене залежне, щоб міністерство працювало злагоджено і належно виконувало свої функції”, - зазначив в.о. міністра освіти і науки.
ДОВІДКА: Юрій Полюхович народився 1 листопада 1980 року в м. Костопіль Рівненської області.
Ступінь магістра з історії отримав 2003 року в Національному університеті "Києво-Могилянська академія".
Протягом 2009-2012 років навчався в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук. Автор понад 40 наукових публікацій.
З 2000 року – представник України в Європейській асоціації дослідників культури майя WAYEB.
Упродовж 2014-2016 рр. був науковим співробітником (постдокторантура) Університету штату Каліфорнія, Чіко (США). Працював також у Національному інституті антропології та історії (Мексика).
Має досвід роботи у приватних компаніях, в яких, зокрема, займався питаннями розвитку інновацій.
З 2014 до 2016 року був радником міністра освіти і науки України на громадських засадах. З 2017 року очолює громадську організацію "Українська науково-дослідна фундація".
Вільно володіє англійською, іспанською та класичною чольті (мова ієрогліфічної писемності майя).
11 вересня 2019 року був призначений на посаду першого заступника 11-го Міністра освіти і науки України Ганни Новосад. Роботу в МОН поєднує з викладанням у Національному університеті імені Тараса Шевченка магістерського курсу "Історія цивілізацій доколумбової Америки”.
- 16:07 10 березня У Полтавській області спортсменка перемогла на міжнародних змаганнях
- 16:00 10 березня Суддя у справі Федини є цивільною дружиною судді, який ухвалював вироки автомайданівцям
- 15:59 10 березня Вічний лідер: депутати РФ обнулили президентство Путіна
- 15:57 10 березня Італія буде закритою для туризму: Ryanair також скасовує перельоти
- 15:55 10 березня У харківському госпіталі помер український військовий
- 15:44 10 березня Кабмін призначив в.о. міністра економіки
- 13:18 10 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 18:02 07 березня Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
- 15:50 08 березня Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
- 11:33 03 березня В Україні офіційно підтверджений перший випадок коронавірусу
- 16:45 08 березня Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
- 12:37 08 березня Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою