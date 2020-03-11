Кабмин Шмыгаля укомплектовали всеми и.о. министров

Правительство Украины уполномочило заместителей министерств на временное исполнение обязанностей министров

Правительство Украины уполномочило заместителей министерств на временное исполнение обязанностей министров

Как сообщает RegioNews, ссылаясь на правительственный портал, соответствующие решения были приняты на внеочередном заседании 10 марта.

В частности, временно исполнять обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды будет Шубин Виталий Николаевич.

Отметим, ранее Шубин занимал должность первого заместителя тогдашнего главы Минэнерго Алексея Оржеля.

Таким образом свободных портфелей руководителей министерств больше не осталось.

Напомним, ранее стало известно, что исполняющей обязанности министра культуры назначили Светлану Фоменко, которая будет занимать эту должность, пока не назначат нового главу ведомства.

И.о. министра развития экономики назначен первый заместитель министра развития экономики Павла Кухту, а Министерство образования и науки возглавил Полюхович Юрий Юрьевич.

4 марта Верховная Рада проголосовала за отставку премьера Алексея Гончарука и назначение нового премьер-министра Дениса Шмыгаля по предложению президента.

После этого ВР проголосовала за новый состав Кабинета министров.