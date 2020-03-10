В Мінкультури з'явилася тимчасова керівниця
Виконуючою обов'язки міністра культури призначили Світлану Фоменко, яка буде обіймати цю посаду, поки не призначать нового главу відомства
Виконуючою обов'язки міністра культури призначили Світлану Фоменко, яка буде обіймати цю посаду, поки не призначать нового главу відомства
Про це з посиланням на видання LB.ua передає RegioNews.
В міністерстві культури Світлана Фоменко займалася питаннями охорони культурної спадщини.
Від квітня 2016 року працювала на посаді першого заступника міністра культури Євгена Нищука.
У грудні 2019 роки її призначили заступницею міністра Володимира Бородянського.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України призначив тимчасово виконуючим обов’язки голови Міністерства розвитку економіки першого заступник міністра розвитку економіки Павла Кухту.
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