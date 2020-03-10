В Мінкультури з'явилася тимчасова керівниця

Виконуючою обов'язки міністра культури призначили Світлану Фоменко, яка буде обіймати цю посаду, поки не призначать нового главу відомства

Фото: Міністерство Культури

Виконуючою обов'язки міністра культури призначили Світлану Фоменко, яка буде обіймати цю посаду, поки не призначать нового главу відомства

Про це з посиланням на видання LB.ua передає RegioNews. В міністерстві культури Світлана Фоменко займалася питаннями охорони культурної спадщини. Від квітня 2016 року працювала на посаді першого заступника міністра культури Євгена Нищука. У грудні 2019 роки її призначили заступницею міністра Володимира Бородянського. Нагадаємо, Кабінет міністрів України призначив тимчасово виконуючим обов’язки голови Міністерства розвитку економіки першого заступник міністра розвитку економіки Павла Кухту.

.