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10 березня 2020, 17:07 4

В Мінкультури з'явилася тимчасова керівниця

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10 березня 2020, 17:07 4
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Виконуючою обов'язки міністра культури призначили Світлану Фоменко, яка буде обіймати цю посаду, поки не призначать нового главу відомства
Фото: Міністерство Культури
Виконуючою обов'язки міністра культури призначили Світлану Фоменко, яка буде обіймати цю посаду, поки не призначать нового главу відомства

Про це з посиланням на видання LB.ua передає RegioNews.

В міністерстві культури Світлана Фоменко займалася питаннями охорони культурної спадщини.

Від квітня 2016 року працювала на посаді першого заступника міністра культури Євгена Нищука.

У грудні 2019 роки її призначили заступницею міністра Володимира Бородянського.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України призначив тимчасово виконуючим обов’язки голови Міністерства розвитку економіки першого заступник міністра розвитку економіки Павла Кухту.


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