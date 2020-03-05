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05 березня 2020, 17:14 10

Зеленський вважає, що Рябошапка не показав результат роботи

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05 березня 2020, 17:14 10
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Президент Володимир Зеленський прокоментував інформацію про можливу відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. На думку Президента, якщо робота чиновника не приносить результату, то такі чиновники не повинні займати посаду
Фото: Офіс Президента
Президент Володимир Зеленський прокоментував інформацію про можливу відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. На думку Президента, якщо робота чиновника не приносить результату, то такі чиновники не повинні займати посаду

Про це він заявив під час візиту до Полтавської області, передає RegioNews.

За словами Зеленського, Рябошапка хороший фахівець, але він не показав результат, і в СБУ краща ситуація, ніж в ГПУ.

"Моя особиста думка дуже проста. Немає результатів - не маєш займати місце. Я, президент, ставлю собі те ж саме. Якщо в тебе немає результату - до побачення. Я вважаю, що до ДБР Венедиктова тільки прийшла, до неї поки немає питань. Я вважаю, що СБУ, ГПУ і НАБУ не працюють на 100%", - зауважив Зеленський.

Він також додав, що стан справ в НАБУ не є нормальним результатом для такого органу.

Нагадаємо, Верховна Рада збереться ввечері 5 березня на позачергове засідання, де буде розглядатися одне питання - про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

4 березня Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності підтримав проект постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапка (№3154).


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