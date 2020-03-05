Рада таки збирає ще одне позачергове засідання через недовіру Рябошапці
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Верховну Раду.
Увага!— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) March 4, 2020
Завтра, 5 березня, о 18.30 відбудеться позачергове засідання Верховної Ради
Народні депутати розглянуть проект Постанови про висловлення недовіри Генеральному прокурору Рябошапці Р.Г. pic.twitter.com/3IDy103izh
Як оголосив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, він скликає позачергове пленарне засідання парламенту на вимогу 152 народних депутатів (для скликання позачергового засідання необхідно мінімум 150 підписів парламентаріїв).
Також Разумков доручив керівнику апарату Верховної Ради забезпечити підготовку і проведення позачергового пленарного засідання 5 березня.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що фракція "Слуга народу" планує скликати в четвер, 5 березня, позачергову сесію Верховної Ради з приводу генпрокурора.
Пізніше Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності підтримав проект постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапка (№3154).
- 09:07 05 березня Коронавірус зірвав оздоровлення українських ветеранів у Хорватії
- 08:46 05 березня Бойовики на Донбасі випустили по ЗСУ майже 30 мін, є поранені
- 08:30 05 березня Аваков відзвітував Раді про роботу МВС за минулий рік
- 08:15 05 березня Рада таки збирає ще одне позачергове засідання через недовіру Рябошапці
- 19:56 04 березня Верховна Рада проголосувала за новий склад Кабінету міністрів
- 19:44 04 березня Шмигаль розповів про вакантні посади в новому Кабміні
- 12:15 02 березня Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
- 12:42 29 лютого Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
- 19:44 29 лютого Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
- 18:48 29 лютого Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
- 12:57 28 лютого В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
- 19:34 28 лютого Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука