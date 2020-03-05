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05 березня 2020, 08:15 3

Рада таки збирає ще одне позачергове засідання через недовіру Рябошапці

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05 березня 2020, 08:15 3
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Парламент України збереться ввечері 5 березня на позачергове засідання, де буде розглядатися одне питання - про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці
Фото: facebook/pgo.gov.ua
Парламент України збереться ввечері 5 березня на позачергове засідання, де буде розглядатися одне питання - про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Верховну Раду.

Як оголосив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, він скликає позачергове пленарне засідання парламенту на вимогу 152 народних депутатів (для скликання позачергового засідання необхідно мінімум 150 підписів парламентаріїв).

Також Разумков доручив керівнику апарату Верховної Ради забезпечити підготовку і проведення позачергового пленарного засідання 5 березня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що фракція "Слуга народу" планує скликати в четвер, 5 березня, позачергову сесію Верховної Ради з приводу генпрокурора.

Пізніше Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності підтримав проект постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапка (№3154).


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