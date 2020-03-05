13:14  05 березня
МОЗ планує заборонити масові заходи через коронавірус
13:47  05 березня
У РНБО розповіли, скільки українців звільнять з полону терористів
12:51  04 березня
Коронавірус в Україні: ВООЗ прогнозує зростання числа заражених
UA | RU
UA | RU
05 березня 2020, 15:20 7

Президент пропонує українцям відмовитись від закордонних поїздок

Читайте также
на русском языке
05 березня 2020, 15:20 7
Читайте также на русском языке
Президент Володимир Зеленський у зв'язку із поширенням коронавірусу закликав українців не їздити за кордон і мандрувати Україною
Фото: flickr
Президент Володимир Зеленський у зв'язку із поширенням коронавірусу закликав українців не їздити за кордон і мандрувати Україною

Про це він заявив у четвер, 5 березня під час візиту до медичного центру "Нові Санжари" в Полтавській області, передає RegioNews.

"У порівнянні з багатьма країнами Європи у нас найменша кількість цих випадків, і ми це контролюємо. У нас прекрасна країна, у нас багато місць, де можна нормально відпочити, доки ця історія завершиться", – сказав Зеленський.

Як інформував RegioNews раніше, у Нових Санжарах на Полтавщині у четвер, 5 березня, закінчується карантин евакуйованих з китайського Уханя через коронавірус.

Президент України прибув із офіційним візитом у Полтавську область. Він відвідав обсервацію у Нових Санжарах та зустрівся із бізнесменами.


Зеленский Коронавирус
Стало відомо, що буде із медичним центром у Нових Санжарах
05 березня 2020, 14:43
Підготовка до коронавирусу: миколаївським лікарям закупили протичумні халати
05 березня 2020, 12:00
Скалецька і Аваков вже готові зустрічати Зеленського у Нових Санжарах
05 березня 2020, 11:31
Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
02 березня 2020, 12:15
Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
29 лютого 2020, 12:42
Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
29 лютого 2020, 19:44
В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
28 лютого 2020, 12:57
Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
29 лютого 2020, 18:48
Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
28 лютого 2020, 19:34
Останні Популярні
Андрій Романенко
Юрій Гаврилечко
Олексій Якубін
Всі блоги »
Зробити неможливе. Які завдання Шмигаль вирішить для Зеленського
04 березня 2020, 21:37
Хто є хто в новоствореному уряді Дениса Шмигаля
04 березня 2020, 21:05
Всі публікації »
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
Всі відео »
Габінет Дмитро Анатолійович
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Всі досьє »