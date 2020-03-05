Президент пропонує українцям відмовитись від закордонних поїздок

Президент Володимир Зеленський у зв'язку із поширенням коронавірусу закликав українців не їздити за кордон і мандрувати Україною

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Президент Володимир Зеленський у зв'язку із поширенням коронавірусу закликав українців не їздити за кордон і мандрувати Україною

Про це він заявив у четвер, 5 березня під час візиту до медичного центру "Нові Санжари" в Полтавській області, передає RegioNews.

"У порівнянні з багатьма країнами Європи у нас найменша кількість цих випадків, і ми це контролюємо. У нас прекрасна країна, у нас багато місць, де можна нормально відпочити, доки ця історія завершиться", – сказав Зеленський.

Як інформував RegioNews раніше, у Нових Санжарах на Полтавщині у четвер, 5 березня, закінчується карантин евакуйованих з китайського Уханя через коронавірус.

Президент України прибув із офіційним візитом у Полтавську область. Він відвідав обсервацію у Нових Санжарах та зустрівся із бізнесменами.