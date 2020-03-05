В Полтаві триває зустріч Зеленського з підприємцями
Про це повідомляється в Facebook Офісу Президента України, передає RegioNews.
Зокрема, Зеленський заявив, що він приїхав в Полтавську область не на один день, і він хоче почути під бізнесу його реальні проблеми і можливі варіанти їх вирішення.
Зеленський також поцікавився у представників бізнесу, кого вони бачать на посаді очільника міста, так як напередодні місцевих виборів для нього ця інформація важлива.
Як інформував RegioNews раніше, у Нових Санжарах на Полтавщині у четвер, 5 березня, закінчується карантин евакуйованих з китайського Уханя через коронавірус.
Президент України прибув із офіційним візитом у Полтавську область. Він відвідав обсервацію у Нових Санжарах.
Також Президент Володимир Зеленський у зв'язку із поширенням коронавірусу закликав українців не їздити за кордон і мандрувати Україною
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