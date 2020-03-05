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05 березня 2020, 15:46 4

В Полтаві триває зустріч Зеленського з підприємцями

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05 березня 2020, 15:46 4
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Після візиту до медичного центру "Нові Санжари" Президент України Володимир Зеленський зустрівся із представниками малого і середнього бізнесу в Полтавській області
Фото: Facebook
Після візиту до медичного центру "Нові Санжари" Президент України Володимир Зеленський зустрівся із представниками малого і середнього бізнесу в Полтавській області

Про це повідомляється в Facebook Офісу Президента України, передає RegioNews.

Зокрема, Зеленський заявив, що він приїхав в Полтавську область не на один день, і він хоче почути під бізнесу його реальні проблеми і можливі варіанти їх вирішення.

Зеленський також поцікавився у представників бізнесу, кого вони бачать на посаді очільника міста, так як напередодні місцевих виборів для нього ця інформація важлива.

Як інформував RegioNews раніше, у Нових Санжарах на Полтавщині у четвер, 5 березня, закінчується карантин евакуйованих з китайського Уханя через коронавірус.

Президент України прибув із офіційним візитом у Полтавську область. Він відвідав обсервацію у Нових Санжарах.

Також Президент Володимир Зеленський у зв'язку із поширенням коронавірусу закликав українців не їздити за кордон і мандрувати Україною


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