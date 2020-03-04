У Раді підтримали проєкт постанови про недовіру Рябошапці

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав проєкт постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці (№3154)

Фото: rada.gov.ua

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав проєкт постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці (№3154)

Як повідомляє RegioNews із посиланням на "Укрінформ", відповідне рішення було ухвалене під час засідання комітету 4 березня.

Як повідомляється, на початку засідання голова комітету Денис Монастирський зауважив, що дане питання не може бути поставлене на голосування під час позачергового засідання ВР 4 березня, оскільки на цей день "є вичерпний перелік питань, який визначив президент”.

Натомість він запропонував рекомендувати Раді проголосувати за дане питання на пленарному засіданні.

"До нас надійшла пропозиція, щоб рекомендувати Верховній Раді на пленарному засіданні визначитися шляхом голосування про прийняття чи відхилення проєкту постанови Верховної Ради про висловлення недовіри генеральному прокурору Рябошапці Руслану Георгійовичу. Рішення прийнято”, - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що фракція "Слуга народу" планує скликати в четвер, 5 березня, позачергову сесію Верховної Ради з приводу генпрокурора.

4 березня Володимир Зеленський збирає нардепів на позачергове засідання Верховної Ради. Передбачається, що будуть розглянуті декілька проектів законів та питання щодо Кабінету міністрів.

Повідомлялося, що на позачерговому засідання Рада може здійснити 4 ротації в уряді, а голосування по відставці генпрокурора може і відбутися, але навряд чи буде успішним.

3 березня фракція "Слуга народу" визначилася з новим складом Кабміну.

Після цього 3 березня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про звільнення, а Комітет з питань організації державної влади рекомендував ВР прийняти її.