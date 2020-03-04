У Раді підтримали проєкт постанови про недовіру Рябошапці
Як повідомляє RegioNews із посиланням на "Укрінформ", відповідне рішення було ухвалене під час засідання комітету 4 березня.
Як повідомляється, на початку засідання голова комітету Денис Монастирський зауважив, що дане питання не може бути поставлене на голосування під час позачергового засідання ВР 4 березня, оскільки на цей день "є вичерпний перелік питань, який визначив президент”.
Натомість він запропонував рекомендувати Раді проголосувати за дане питання на пленарному засіданні.
"До нас надійшла пропозиція, щоб рекомендувати Верховній Раді на пленарному засіданні визначитися шляхом голосування про прийняття чи відхилення проєкту постанови Верховної Ради про висловлення недовіри генеральному прокурору Рябошапці Руслану Георгійовичу. Рішення прийнято”, - сказав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що фракція "Слуга народу" планує скликати в четвер, 5 березня, позачергову сесію Верховної Ради з приводу генпрокурора.
4 березня Володимир Зеленський збирає нардепів на позачергове засідання Верховної Ради. Передбачається, що будуть розглянуті декілька проектів законів та питання щодо Кабінету міністрів.
Повідомлялося, що на позачерговому засідання Рада може здійснити 4 ротації в уряді, а голосування по відставці генпрокурора може і відбутися, але навряд чи буде успішним.
3 березня фракція "Слуга народу" визначилася з новим складом Кабміну.
Після цього 3 березня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про звільнення, а Комітет з питань організації державної влади рекомендував ВР прийняти її.
- 18:12 04 березня У Києві замінували апеляційний суд
- 17:54 04 березня На Волині блокували контрабанду наркотиків
- 17:40 04 березня Гончарук наголосив, що в його Уряді не було корупції
- 17:37 04 березня На Волині затримали контрабанду на мільйон гривень
- 17:33 04 березня Зеленський запропонував парламенту призначити прем'єр-міністром Шмигаля
- 17:31 04 березня Звільнений з ОРДЛО у грудні 2019 року катував українців у тюрмі "ДНР” – СБУ
- 12:15 02 березня Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
- 12:42 29 лютого Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
- 19:44 29 лютого Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
- 18:48 29 лютого Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
- 12:57 28 лютого В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
- 19:34 28 лютого Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука