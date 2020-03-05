Зеленський розповів, чи буде в новому уряді перший віцепрем'єр

Володимир Зеленський вважає, запровадження посади першого віцепрем'єр-міністра - це структурне питання, і ця тема ще знаходиться в стадії обговорення

Фото: Офіс Президента

Володимир Зеленський вважає, запровадження посади першого віцепрем'єр-міністра - це структурне питання, і ця тема ще знаходиться в стадії обговорення

Про це заявив в ході зустрічі із малим і середнім бізнесом, яка триває в Полтавській області, передає RegioNews.

"Ми думаємо про це. Перший підхід у нас був дуже простий - зробити віцепрем'єр-міністра з промисловості і з оборонної промисловості також", - сказав Зеленський.

За його словами, раніше перший віцепрем'єр-міністр був також міністром економіки України, і може бути варіант запровадження посади віцепрем'єр-міністра з питань промисловості і торгівлі.

Президент України прибув із офіційним візитом у Полтавську область. Він відвідав обсервацію у Нових Санжарах.

Після візиту до медичного центру "Нові Санжари" Президент України Володимир Зеленський зустрівся із представниками малого і середнього бізнесу в Полтавській області.

Також Президент Володимир Зеленський у зв'язку із поширенням коронавірусу закликав українців не їздити за кордон і мандрувати Україною.