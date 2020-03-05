Зеленський розповів, чи буде в новому уряді перший віцепрем'єр
Про це заявив в ході зустрічі із малим і середнім бізнесом, яка триває в Полтавській області, передає RegioNews.
"Ми думаємо про це. Перший підхід у нас був дуже простий - зробити віцепрем'єр-міністра з промисловості і з оборонної промисловості також", - сказав Зеленський.
За його словами, раніше перший віцепрем'єр-міністр був також міністром економіки України, і може бути варіант запровадження посади віцепрем'єр-міністра з питань промисловості і торгівлі.
Президент України прибув із офіційним візитом у Полтавську область. Він відвідав обсервацію у Нових Санжарах.
Після візиту до медичного центру "Нові Санжари" Президент України Володимир Зеленський зустрівся із представниками малого і середнього бізнесу в Полтавській області.
Також Президент Володимир Зеленський у зв'язку із поширенням коронавірусу закликав українців не їздити за кордон і мандрувати Україною.
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