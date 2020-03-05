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05 марта 2020, 17:14 10

Зеленский считает, что Рябошапка не показал результат работы

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05 марта 2020, 17:14 10
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Президент Владимир Зеленский прокомментировал информацию о возможной отставке генерального прокурора Руслана Рябошапки. По мнению Президента, если работа чиновника не приносит результата, то такие чиновники не должны занимать должность
Фото: Офис Президента
Президент Владимир Зеленский прокомментировал информацию о возможной отставке генерального прокурора Руслана Рябошапки. По мнению Президента, если работа чиновника не приносит результата, то такие чиновники не должны занимать должность

Об этом он заявил во время визита в Полтавскую область, передает RegioNews.

По словам Зеленского, Рябошапка хороший специалист, но он не показал результат, и в СБУ лучше ситуация, чем в ГПУ.

"Мое личное мнение очень простое. Нет результатов - не можешь занимать место. Я, президент, ставлю себе то же самое. Если у тебя нет результата - до свидания. Я считаю, что в ГБР Венедиктова только пришла, к ней пока нет вопросов. Я считаю, что СБУ, ГПУ и НАБУ не работают на 100%", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что состояние дел в НАБУ не является нормальным результатом для такого органа.

Напомним, Верховная Рада соберется вечером 5 марта на внеочередное заседание, где будет рассматриваться один вопрос - о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

4 марта Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности поддержал проект постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке (№3154).


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