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26 лютого 2020, 12:00 7

У Львові встановлять антисептики для профілактики коронавірусу

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26 лютого 2020, 12:00 7
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Засоби для гігієни рук будуть у школах, лікарнях, ЦНАПах міста, адміністративних будівлях міської ради, підприємствах та установах, транспорті
Фото із сайту Львівської міської ради
Засоби для гігієни рук будуть у школах, лікарнях, ЦНАПах міста, адміністративних будівлях міської ради, підприємствах та установах, транспорті

У Львові в місцях масового перебування людей встановлять антисептики для рук, інформує RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.

Рішення про виділення коштів на ці потреби прийняли сьогодні в мерії.

"У ратуші стоїть система гігієни рук. Відсьогодні ми починаємо купувати такі системи для всіх наших комунальних установ, де є великі потоки людей, це наші ЦНАП, театри, музеї, комунальні заклади. Прохання, щоб долучались усі — офісні центри, магазини", — зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Забезпечать дезінфекційні засоби та проведення дезінфекції автомобільного і електричного транспорту.

Відповідні закупівлі проведуть в межах Комплексного плану протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом.

"Щоб не захворіти — треба часто мити руки, дотримуватися кашльового етикету, їсти повноцінну здорову їжу, зберігати ноги у теплі, застосовувати дезинфікуючі засоби тощо. Всі ці принципи неспецифічної профілактики, як і від будь-якого гострого респіраторного захворювання, є ефективними для унеможливлення поширення цього вірусу. У випадку виявлення симптомів гострого респіраторного захворювання, треба негайно телефонічно звернутись до сімейного лікаря або за номером 103, та діяти відповідно до інструкцій медиків", — зазначили в управлінні охорони здоров’я ЛМР.

Нагадаємо, на Закарпатті в "італійському бусі" у жінки виявили температуру. Жителів області просять не панікувати. Крім того, на Закарпатті госпіталізували хворого, який мав контакт з китайцем. Пізніше підтвердили, що в госпіталізованого жителя Закарпаття коронавірус не знайшли. Хворих на коронавірус лікуватимуть в обласній інфекційній лікарні. Заклад укомплектували усім необхідним, провели навчання для персоналу.

Відучора в пункті пропуску "Тиса" на Закарпатті приїжджим почали міряти температуру. Температурний скрінінг проводиться для всіх пасажирів у основних аеропортах України. Такі заходи Уряд вжив для недопущення поширення коронавірусу на території України.


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