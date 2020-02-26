У Львові встановлять антисептики для профілактики коронавірусу
У Львові в місцях масового перебування людей встановлять антисептики для рук, інформує RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.
Рішення про виділення коштів на ці потреби прийняли сьогодні в мерії.
"У ратуші стоїть система гігієни рук. Відсьогодні ми починаємо купувати такі системи для всіх наших комунальних установ, де є великі потоки людей, це наші ЦНАП, театри, музеї, комунальні заклади. Прохання, щоб долучались усі — офісні центри, магазини", — зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.
Забезпечать дезінфекційні засоби та проведення дезінфекції автомобільного і електричного транспорту.
Відповідні закупівлі проведуть в межах Комплексного плану протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом.
"Щоб не захворіти — треба часто мити руки, дотримуватися кашльового етикету, їсти повноцінну здорову їжу, зберігати ноги у теплі, застосовувати дезинфікуючі засоби тощо. Всі ці принципи неспецифічної профілактики, як і від будь-якого гострого респіраторного захворювання, є ефективними для унеможливлення поширення цього вірусу. У випадку виявлення симптомів гострого респіраторного захворювання, треба негайно телефонічно звернутись до сімейного лікаря або за номером 103, та діяти відповідно до інструкцій медиків", — зазначили в управлінні охорони здоров’я ЛМР.
Нагадаємо, на Закарпатті в "італійському бусі" у жінки виявили температуру. Жителів області просять не панікувати. Крім того, на Закарпатті госпіталізували хворого, який мав контакт з китайцем. Пізніше підтвердили, що в госпіталізованого жителя Закарпаття коронавірус не знайшли. Хворих на коронавірус лікуватимуть в обласній інфекційній лікарні. Заклад укомплектували усім необхідним, провели навчання для персоналу.
Відучора в пункті пропуску "Тиса" на Закарпатті приїжджим почали міряти температуру. Температурний скрінінг проводиться для всіх пасажирів у основних аеропортах України. Такі заходи Уряд вжив для недопущення поширення коронавірусу на території України.
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