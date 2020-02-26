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26 лютого 2020, 10:57 2

На Закарпатті в "італійському бусі" у жінки виявили температуру

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26 лютого 2020, 10:57 2
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Усіх пасажирів автобуса відправили на обстеження
Фото із сайту Прикордонної служби
Усіх пасажирів автобуса відправили на обстеження

Випадок зафіксували вчора, 25 лютого, на пункті пропуску "Тиса", повідомляє RegioNews із посиланням на Mukachevo.net.

У Чопському прикордонному загоні у жінки, яка їхала в "італійському" автобусі було виявлено температуру. Про це одразу було повідомлено медиків.

Увесь автобус вивели з черги. Всіх, хто контактував з жінкою, направлено до медиків.

Поки немає підтвердженого діагнозу, закарпатцям не слід панікувати.

Учора, 25 лютого, в пункті пропуску "Тиса" на Закарпатті приїжджим почали міряти температуру. Самі ж прикордонники та митники працюють у масках та рукавичках. Їм було видано спеціальні інфрачервоні градусники для вимірювання температури у всіх перетинаючих кордон людей.

Температурний скрінінг проводиться для всіх пасажирів у основних аеропортах України. Такі заходи Уряд вжив для недопущення поширення коронавірусу на території України. Відсьогодні і на Чернігівщині в "Нових Яриловичах" міряють температуру. Перевіряють людей, які погано себе почувають, їдуть з аеропортів або країн, де був зафіксований коронавірус.

Нагадаємо, на Закарпатті госпіталізували хворого, який мав контакт з китайцем. Пізніше підтвердили, що в госпіталізованого жителя Закарпаття коронавірус не знайшли. Хворих на коронавірус лікуватимуть в обласній інфекційній лікарні. Заклад укомплектували усім необхідним, провели навчання для персоналу.


Закарпаття Закарпатье коронавірус Коронавирус
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