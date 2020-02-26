На Закарпатті в "італійському бусі" у жінки виявили температуру
Випадок зафіксували вчора, 25 лютого, на пункті пропуску "Тиса", повідомляє RegioNews із посиланням на Mukachevo.net.
У Чопському прикордонному загоні у жінки, яка їхала в "італійському" автобусі було виявлено температуру. Про це одразу було повідомлено медиків.
Увесь автобус вивели з черги. Всіх, хто контактував з жінкою, направлено до медиків.
Поки немає підтвердженого діагнозу, закарпатцям не слід панікувати.
Учора, 25 лютого, в пункті пропуску "Тиса" на Закарпатті приїжджим почали міряти температуру. Самі ж прикордонники та митники працюють у масках та рукавичках. Їм було видано спеціальні інфрачервоні градусники для вимірювання температури у всіх перетинаючих кордон людей.
Температурний скрінінг проводиться для всіх пасажирів у основних аеропортах України. Такі заходи Уряд вжив для недопущення поширення коронавірусу на території України. Відсьогодні і на Чернігівщині в "Нових Яриловичах" міряють температуру. Перевіряють людей, які погано себе почувають, їдуть з аеропортів або країн, де був зафіксований коронавірус.
Нагадаємо, на Закарпатті госпіталізували хворого, який мав контакт з китайцем. Пізніше підтвердили, що в госпіталізованого жителя Закарпаття коронавірус не знайшли. Хворих на коронавірус лікуватимуть в обласній інфекційній лікарні. Заклад укомплектували усім необхідним, провели навчання для персоналу.
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