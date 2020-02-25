В пункті пропуску на Закарпатті приїжджим міряють температуру

У всіх приїжджих з країн, де зареєстровані випадки захворювання коронавірусом, перевірятимуть рівень температури тіла

У всіх приїжджих з країн, де зареєстровані випадки захворювання коронавірусом, перевірятимуть рівень температури тіла

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку прем'єр-міністра Олексія Гончарука у facebook.

Уряд посилює заходи безпеки задля запобігання занесенню і поширенню коронавірусу на території України. У всіх людей, хто приїжджатиме з країн, де зареєстровані випадки захворювання коронавірусом, перевірятимуть рівень температури тіла.

"Температурний скрінінг буде проводитися для всіх пасажирів у основних аеропортах України, а також починаючи з восьмої ранку 25 лютого для подорожуючих через пункт пропуску "Тиса" на Закарпатті. Згодом такий самий режим працюватиме і на решті прикордонних пунктів", - йдеться в дописі.

Медична система України абсолютно готова до надання допомоги тим, у кого раптом будуть виявлені симптоми хвороби, запевняє прем'єр. Підготовлені відповідні інфекційні бригади — вони забезпечені всіма необхідними санітарно-епідеміологічними засобами.

Нагадаємо, в Закарпатській ОДА прийнято рішення провести сьогодні, 25 лютого, засідання тимчасової протиепідемічної комісії при ОДА. Пояснюють тим, що на Закарпаття повертаються багато заробітчан, особливо відомі "італійські бусики".