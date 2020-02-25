Хворих на коронавірус лікуватимуть в обласній інфекційній лікарні, - Закарпатська ОДА

На Закарпатті визначили заклад для лікування хворих на коронавірус, укомплектували його усім необхідним, провели навчання для персоналу

Засідання комісії, фото із сайту Закарпатської ОДА

На Закарпатті визначили заклад для лікування хворих на коронавірус, укомплектували його усім необхідним, провели навчання для персоналу

Як повідомляє RegioNews, сьогодні, 25 лютого, на Закарпатті відбулося засідання тимчасової протиепідемічної комісії при облдержадміністрації.

Обласна інфекційна лікарня визначена закладом, де надаватимуть допомогу хворим на коронавірус, при потребі буде розгорнуто ізолятор для контактних осіб. З медперсоналом проведено відповідні тренінги. Медзаклад забезпечений всіма необхідними засобами - це захисні костюми, респіратори, засоби дезінфекції, медикаменти. 13 автівок швидкої допомоги спеціально обладнані, зокрема апаратами штучного дихання. В регіоні створено 5 медичних груп екстреного реагування на випадок виявлення осіб з симптомами гострої респіраторної хвороби на КПП. У кожному районі має бути створена протиепідемічна комісія.

"Маємо вжити всіх заходів, щоб унеможливити потрапляння коронавірусу з-за кордону через пункти пропуску на територію України", - наголосив в.о. голови Закарпатської ОДА Олексій Гетманенко.

Нагадаємо, на Закарпатті госпіталізували хворого, який мав контакт з китайцем. Пізніше підтвердили, що в госпіталізованого жителя Закарпаття коронавірус не знайшли. Водночас в ОДА повідомили, що в Закарпатській області немає тестів для перевірки на коронавірус.

Завідувачка відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань ДУ "Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ України" Вікторія Тимчик зауважила, що випадки захворювання на COVID-2019 підтверджені у 31 країні. В Європейському регіоні 229 випадків в Італії. 16 – у Німеччині, 12 – у Франції, по два випадки у Росії та Іспанії, по одному у Бельгії, Фінляндії, Швеції. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку не зафіксовано.