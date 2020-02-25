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25 лютого 2020, 16:06 7

У госпіталізованого жителя Закарпаття коронавірус не знайшли - МЗС

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25 лютого 2020, 16:06 7
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У Закарпатській області після обстеження місцевого жителя, госпіталізованого напередодні, коронавірус не знайшли
Фото: zik.ua
У Закарпатській області після обстеження місцевого жителя, госпіталізованого напередодні, коронавірус не знайшли

Як передає RegioNews з посиланням на РБК-Україна, про це заявив на брифінгу в Нових Санжарах в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузин.

За його словами, цей випадок не підпадає під клінічний прояв нової коронавирусної інфекції.

"Після клінічного обстеження і проведення епідеміологічного обстеження, розслідування такого випадку було встановлено, що цей випадок не підпадає під клінічний прояв нової коронавирусної інфекції, тому таку підозру було знято", - сказав він.

Нагадаємо, 24 лютого на Закарпатті з ГРВІ госпіталізували чоловіка, який 22 дні тому контактував з громадянином Китаю в Ніредьгазі. Жителя с. Дідово госпіталізували в обласну інфекційну лікарню з підвищеною температурою.

Того ж дня Закарпатська ОДА скликала протиепідемічну комісію щодо коронавірусу в Європі. Італія – на третьому місці у світі за кількістю випадків заражень після Китаю та Південної Кореї.


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