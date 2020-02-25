У госпіталізованого жителя Закарпаття коронавірус не знайшли - МЗС
Як передає RegioNews з посиланням на РБК-Україна, про це заявив на брифінгу в Нових Санжарах в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузин.
За його словами, цей випадок не підпадає під клінічний прояв нової коронавирусної інфекції.
"Після клінічного обстеження і проведення епідеміологічного обстеження, розслідування такого випадку було встановлено, що цей випадок не підпадає під клінічний прояв нової коронавирусної інфекції, тому таку підозру було знято", - сказав він.
Нагадаємо, 24 лютого на Закарпатті з ГРВІ госпіталізували чоловіка, який 22 дні тому контактував з громадянином Китаю в Ніредьгазі. Жителя с. Дідово госпіталізували в обласну інфекційну лікарню з підвищеною температурою.
Того ж дня Закарпатська ОДА скликала протиепідемічну комісію щодо коронавірусу в Європі. Італія – на третьому місці у світі за кількістю випадків заражень після Китаю та Південної Кореї.
- 19:09 25 лютого Головним санітарним лікарем хочуть призначити заступницю глави МОЗ
- 19:07 25 лютого Ситуація на Донбасі: за день бойовики тричі стріляли по позиціях українців
- 19:00 25 лютого В Україні озвучили заходи, яких вживатимуть в разі епідемії коронавірусу
- 18:55 25 лютого На Львівщині сільського голову посадили за грати на 5 років
- 18:53 25 лютого На Буковині виділили півмільйона гривень на коронавірус
- 18:52 25 лютого У Херсоні тополя впала на багатоповерхівку
- 19:55 21 лютого Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
- 19:51 20 лютого Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
- 21:14 19 лютого Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
- 13:39 20 лютого Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
- 14:12 18 лютого Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
- 14:57 22 лютого Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги