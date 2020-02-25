На Закарпатті госпіталізували хворого, який мав контакт з китайцем

Учора на Закарпатті з ГРВІ госпіталізували чоловіка, який 22 дні тому контактував з громадянином Китаю в Ніредьгазі

Учора на Закарпатті з ГРВІ госпіталізували чоловіка, який 22 дні тому контактував з громадянином Китаю в Ніредьгазі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Mukachevo.net. Жителя с. Дідово госпіталізували в обласну інфекційну лікарню з підвищеною температурою. Після того, як хворий звернувся до медиків, у Берегові було скликано протиепідемічну комісію та прийнято рішення госпіталізувати чоловіка до обласної інфекційної лікарні із використанням спецзасобів захисту. В інфекційній лікарні підготували спеціальний бокс для прийому хворого. Мешканця Берегівщини перевірятимуть на коронавірус. Також стало відомо, що чоловік, який захворів, 1985 року народження, працює в Будапешті на китайця, який родом із провінції Хубей та місяць тому повернувся звідти. Нагадаємо, сьогодні Закарпатська ОДА скликає протиепідемічну комісію щодо коронавірусу в Європі. Італія – на третьому місці у світі за кількістю випадків заражень після Китаю та Південної Кореї. На пункті пропуску "Тиса" в Закарпатті у всіх приїжджих з країн, де зареєстровані випадки захворювання коронавірусом, перевірятимуть рівень температури тіла.

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