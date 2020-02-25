На Закарпатті госпіталізували хворого, який мав контакт з китайцем
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Mukachevo.net.
Жителя с. Дідово госпіталізували в обласну інфекційну лікарню з підвищеною температурою.
Після того, як хворий звернувся до медиків, у Берегові було скликано протиепідемічну комісію та прийнято рішення госпіталізувати чоловіка до обласної інфекційної лікарні із використанням спецзасобів захисту.
В інфекційній лікарні підготували спеціальний бокс для прийому хворого. Мешканця Берегівщини перевірятимуть на коронавірус.
Також стало відомо, що чоловік, який захворів, 1985 року народження, працює в Будапешті на китайця, який родом із провінції Хубей та місяць тому повернувся звідти.
Нагадаємо, сьогодні Закарпатська ОДА скликає протиепідемічну комісію щодо коронавірусу в Європі. Італія – на третьому місці у світі за кількістю випадків заражень після Китаю та Південної Кореї.
На пункті пропуску "Тиса" в Закарпатті у всіх приїжджих з країн, де зареєстровані випадки захворювання коронавірусом, перевірятимуть рівень температури тіла.
- 12:27 25 лютого "Слуги народу” хочуть ліквідувати Пенсійний фонд
- 12:22 25 лютого В анексованому Криму зафіксували понад 300 фактів переслідування журналістів
- 12:20 25 лютого Третьякова анонсувала індексацію пенсій і ліквідацію Пенсійного фонду
- 12:18 25 лютого У Карпатах хуртовина, погодні умови залишаються складними
- 12:11 25 лютого У "Слуги народу" є запитання до Кабміну – Руслан Стефанчук
- 12:07 25 лютого Негода вирує в Україні: зірвані дахи, зруйновані мости, є жертви (оновлюється)
- 19:55 21 лютого Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
- 19:51 20 лютого Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
- 21:14 19 лютого Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
- 13:39 20 лютого Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
- 14:12 18 лютого Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
- 14:57 22 лютого Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги