Двері без замка, душ зі струмом: евакуйована українка показала умови проживання в "Нових Санжарах"

Евакуйована з китайського Уханя українка Олександра Волкова показала, які умови проживання в медичному центрі Нацгвардії "Нові Санжари" в Полтавській області, куди її і інших громадян помістили під спостереження на 14 днів

Фото: скріншот з відео Нацгвардії

Евакуйована з китайського Уханя українка Олександра Волкова показала, які умови проживання в медичному центрі Нацгвардії "Нові Санжари" в Полтавській області, куди її і інших громадян помістили під спостереження на 14 днів

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на відео дівчини, яке вона опублікувала в Instagrаm в перший день перебування в центрі.

Зокрема, на видео дівчина зняла старі ліжка, меблі, двері без замка і душ, який "б'ється" струмом.

Також Олександра зняла на камеру перевірку людей з Уханя на виході з літака, і доставку їх в Нові Санжари.

Нагадаємо, у четвер, 20 лютого, борт із евакуйованими українцями з Уханя, після дозаправки в аеропорту Бориспіль, приземлився в Харкові на спеціально підготовлену стоянку. Евакуйованих українців та іноземців автобусами відвезли до медичного центру Національної гвардії "Нові Санжари" на Полтавщині. Пізніше правоохоронці пообіцяли реагувати на правопорушення згідно з законом.

Пізніше президент Володимир Зеленський розповів, куди поселять евакуйованих українців і засудив спроби перекрити траси і "не пустити громадян України в Україну".

Зранку у Нових Санжарах Полтавської області люди перекрили дорогу і протестували проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханю українців. Пізніше там почали готуватись до штурму РДА.

Губернатор Полтавської області Олег Синєгубов приїхав до мітингувальників у Нові Санжари і прокоментував інформацію про можливе поселенні українців в санаторій.

Евакуйовані з Китаю українці повністю здорові, проте для унеможливлення потенційних загроз ніхто з місцевих жителів з ними перетинатися не буде, пообіцяв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

З епіцентру епідемії літак доставив в Україну 48 громадян і 29 іноземців (громадяни Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домінікани, Еквадору та Іспанії).