Гончарук розповів у Раді про ситуацію в Нових Санжарах

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук вважає, що вчорашні події в Нових Санжарах стали наслідком інформаційної війни проти України. Про це він сказав у Верховній раді на ранковому засіданні під час розгляду звіту уряду

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук вважає, що вчорашні події в Нових Санжарах стали наслідком інформаційної війни проти України. Про це він сказав у Верховній раді на ранковому засіданні під час розгляду звіту уряду

Як інформує RegioNews, він також прокоментував інформацію в ЗМІ щодо короновіруса с громадянки Китаю, яка їхала потягом.

"Події, які вчора відбувались... на мою думку, вони є наслідком у тому числі і інформаційної війни, яка продовжується проти нашої країни зсередини і ззовні. Я передбачаю, що провокації триватимуть. У нас уже сьогодні є інформація про те, що нібито громадянка Китаю, яка 5 днів тому прибула до України літаком, побула 4 дні в Києві і виїхала поїздом до Москви, на кордоні з РФ була нібито зупинена і там нібито були виявлено якийсь вірус, вони нібито щось досліджували. Я думаю, інформаційне поле будуть і надалі розгойдувати, щоб створити паніку, підбурити населення, посіяти недовіру і розбрат", – сказав прем’єр.

Раніше Гончарук розсекретив стратегічне завдання Кабміну.

Нагадаємо, у четвер, 20 лютого, борт із евакуйованими українцями з Уханя, після дозаправки в аеропорту Бориспіль, приземлився в Харкові на спеціально підготовлену стоянку. Евакуйованих українців та іноземців автобусами відвезли до медичного центру Національної гвардії "Нові Санжари" на Полтавщині. Пізніше правоохоронці пообіцяли реагувати на правопорушення згідно з законом.

Пізніше президент Володимир Зеленський розповів, куди поселять евакуйованих українців і засудив спроби перекрити траси і "не пустити громадян України в Україну".

Зранку у Нових Санжарах Полтавської області люди перекрили дорогу і протестували проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханю українців. Пізніше там почали готуватись до штурму РДА.

Губернатор Полтавської області Олег Синєгубов приїхав до мітингувальників у Нові Санжари і прокоментував інформацію про можливе поселенні українців в санаторій.

Евакуйовані з Китаю українці повністю здорові, проте для унеможливлення потенційних загроз ніхто з місцевих жителів з ними перетинатися не буде, пообіцяв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

З епіцентру епідемії літак доставив в Україну 48 громадян і 29 іноземців (громадяни Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домінікани, Еквадору та Іспанії).