Гончарук розсекретив стратегічне завдання Кабміну
Як передає RegioNews, про це заявив сьогодні, 21 лютого, прем'єр-міністр Олексій Гончарук у Верховній Раді під час звіту уряду.
"Дешеві ресурси - це можливість інвестувати в інфраструктуру. Можливість інвестувати в інфраструктуру і модернізацію, це можливість бути більш конкурентоспроможними, це нові робочі місця", - пояснив він.
Прем'єр також пояснив, що має на увазі не тільки зовнішні ресурси. Так, за осінь 2019 року "абсолютно всі рейтингові агентства поліпшили суверенний рейтинг України".
На його думку, цей процес продовжиться навесні при збереженні курсу.
Також Гончарук заявив, що Кабінет міністрів через два тижні презентує новий макропрогноз, Міністерство економіки вже працює над цим питанням.
"Макропрогноз - це завжди передбачення. Навіть короновірус як явище в світі серйозно впливає на економіку. І може бути підставою для перегляду макропрогнозу. Зараз, звичайно, потрібно його переглядати. Мінекономіки вже цим займається. Я думаю, що десь в найближчі пару тижнів ми вийдемо з новим макропрогнози ", - заявив глава Кабміну.
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