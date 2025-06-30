В Одесской области 8-летний мальчик на велосипеде столкнулся с грузовиком
Событие произошло в понедельник, 30 июня, в одном из сел Ренийского общества
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.
Правоохранители предварительно установили, что 8-летний мальчик катался на велосипеде возле места жительства, выехал на проезжую часть дороги и въехал в заднее колесо грузовика, которым управлял 63-летний мужчина.
Медики госпитализировали ребенка с переломом коленного сустава.
Проверка водителя на состояние опьянения показала, что он был трезв.
Напомним, в Одесской области рейсовый автобус выехал на встречную полосу и врезался в легковой автомобиль.
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