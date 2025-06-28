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28 червня 2025, 15:27

На Одещині рейсовий автобус виїхав на зустрічну смугу і врізався в легковий автомобіль

28 червня 2025, 15:27
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фото: Національна поліція
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ДТП сталася увечері 27 червня на трасі Одеса – Рені, неподалік села Спаське Татарбунарської громади

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці попередньо встановили, що 45-річний водій рейсового автобуса, рухаючись у напрямку Рені, виїхав на зустрічну смугу для обгону, де допустив зіткнення з легковим автомобілем.

22-річна водійка легкового авто госпіталізована з різними тілесними ушкодженнями. Водій автобуса та його пасажири не постраждали.

Перевірка на стан сп'яніння показала, що обоє водіїв були тверезі.

фото: Національна поліція

Нагадаємо, на Одещині водій вантажного фургона збив чоловіка з дитиною.

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