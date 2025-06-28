На Одещині рейсовий автобус виїхав на зустрічну смугу і врізався в легковий автомобіль
ДТП сталася увечері 27 червня на трасі Одеса – Рені, неподалік села Спаське Татарбунарської громади
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Правоохоронці попередньо встановили, що 45-річний водій рейсового автобуса, рухаючись у напрямку Рені, виїхав на зустрічну смугу для обгону, де допустив зіткнення з легковим автомобілем.
22-річна водійка легкового авто госпіталізована з різними тілесними ушкодженнями. Водій автобуса та його пасажири не постраждали.
Перевірка на стан сп'яніння показала, що обоє водіїв були тверезі.
Нагадаємо, на Одещині водій вантажного фургона збив чоловіка з дитиною.
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