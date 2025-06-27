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27 червня 2025, 13:50

В Одесі чоловік зареєстрував фіктивну компанію, щоб займатися контрабандою

27 червня 2025, 13:50
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фото: Бюро економічної безпеки
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В Одесі судитимуть чоловіка, який зареєстрував фіктивну компанію, що використовувалась для прикриття контрабанди

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

За даними правоохоронців, уродженець РФ подав документи для проведення державної реєстрації юридичної особи із завідомо неправдивими відомостями. Реквізити підприємства він надалі використовував для контрабанди підакцизних товарів, зокрема сигарет та алкоголю під виглядом експорту морозива й деревини.

Порушнику загрожує штраф від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Нагадаємо, в Одесі викрили підпільну сигаретну фабрику, вартістю понад 10 млн грн.

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