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30 червня 2025, 15:40

На Одещині судитимуть чоловіка, який зареєстрував фіктивну компанію, щоб займатися контрабандою

30 червня 2025, 15:40
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фото: Бюро економічної безпеки
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В Одесі за матеріалами БЕБ судитимуть організатора контрабанди підакцизних товарів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Встановлено, що 35-річний одесит впродовж року скуповував сигарети та алкоголь без відповідних сертифікатів якості. Використовуючи реквізити підконтрольного підприємства, він планував надалі переправити товар до країн Європи, приховуючи від митного огляду.

Для цього чоловік орендував складське приміщення із холодильною камерою, де нібито зберігав морозиво. Згодом він упакував у короби сигарети й спиртовмісну суміш, прикрив їх зверху контейнерами із солодощами та завантажив товар до автофургона з причепом.

"За митною декларацією, підприємство мало експортувати майже 20 тис. кілограмів морозива. Утім під час сканування товару в пункті пропуску "Орлівка" було виявлено орієнтовно 34 тис. пачок сигарет відомих брендів з марками акцизного податку та без них, а також 13 тис. літрів спиртової суміші невідомого походження вартістю понад 7 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Фігуранту оголошено про підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 201-4 (контрабанда підакцизних товарів), ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт направлено до суду.

Як повідомлялось, в Одесі чоловік зареєстрував фіктивну компанію, щоб займатися контрабандою.

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