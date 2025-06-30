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30 червня 2025, 19:28

В Одесі жінка змушувала жебракувати 89-річну матір, прикувавши ланцюгом до стовпа

30 червня 2025, 19:28
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фото: Національна поліція
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Поліцейські затримали одеситку, яка змушувала жебракувати літню матір і намагалася надати хабар дільничному

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що 58-річна жителька Одеси експлуатувала 89-річну матір, користуючись її похилим віком. Жінка вивозила матір у місто і змушувала займатися жебракуванням. Аби пенсіонерка викликала почуття жалю у людей і більше "заробляла", донька придбала для неї інвалідний візок, а щоб потерпіла не покидала "робоче" місце, приковувала візок ланцюгом до стовпа.

Зловмисниця контролювала процес жебракування та кількість отриманих коштів, які потім відбирала і використовувала на власні потреби.

Коли дільничний офіцер поліції дізнався про це і попередив жінку про відповідальність за експлуатацію людини, то зловмисниця запропонувала йому хабар у розмірі 15 000 гривень.

Жінку затримали після передачі поліцейському хабаря.

За скоєне одеситці загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині затримали правоохоронця, який разом із матір’ю переправляв чоловіків до Молдови.

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