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27 червня 2025, 16:21

У Києві судитимуть кримінальних авторитетів за наркотрафік у СІЗО

27 червня 2025, 16:21
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фото: Національна поліція України
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У Києві судитимуть шістьох учасників угруповання, які організували наркотрафік до СІЗО та вимагали гроші з ув’язнених

Про це повідомляють у Національній поліції України, передає RegioNews.

Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо шістьох учасників транснаціонального злочинного угруповання, яке діяло у Київському слідчому ізоляторі. Їх підозрюють у створенні каналу постачання наркотиків до СІЗО, а також у систематичному вимаганні коштів з ув’язнених. Обвинувальний акт уже передано до Шевченківського районного суду столиці.

За даними Національної поліції, організаторами незаконної схеми були двоє братів. Їхні дії координував так званий "вор у законі", який раніше також перебував у СІЗО. До протиправної діяльності зловмисники залучили ще кількох осіб: заарештованих, двох мешканців Києва та іноземця. Учасники групи мали "статуси" в кримінальному середовищі та використовували свій авторитет для впливу на інших утриманців ізолятора.

Серед злочинів, що їм інкримінують, поширення злочинного впливу, організація наркотрафіку та шантаж з метою отримання грошей. За версією слідства, зловмисники діяли скоординовано, створивши стійку злочинну структуру. За вчинене фігурантам справи загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі триває підготовка до судового розгляду. Встановлення обставин та всіх причетних осіб продовжується.

Раніше повідомлялося, утримували у неволі, знущалися і вимагали викуп: на Одещині судитимуть злочинне угрупування.

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