У Вінниці 16-річний підліток влаштував стрілянину в супермаркеті

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Інцидент стався пізно ввечері 24 червня в супермаркеті на вулиці Кармелюка у Вінниці. Правоохоронці оперативно розшукали хулігана

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Вінницькій області, передає RegioNews.

За матеріалами справи, 16-річний житель Вінниці здійснив у приміщенні постріл зі стартового пістолета та втік. Працівники поліції охорони затримали його на сусідній вулиці.

На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Юнака доставили до підрозділу поліції для з’ясування всіх обставин.

"В діях хлопця вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України", — йдеться в повідомленні.

Наразі триває перевірка.