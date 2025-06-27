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З 1 вересня в Україні студенти вишів проходитимуть базову військову підготовку з теорією, практикою та стрільбами

Це передбачено мобілізаційним законом 3633-IX, який набрав чинності 18 травня 2024 року, передає RegioNews.

У ньому скасували строкову службу і замінили її базовою військовою службою з обов’язковою підготовкою для студентів. Відповідно до закону, молоді люди мають проходити базову загальновійськову підготовку, яка стартує саме з 1 вересня 2025 року.

З 1 вересня в Україні вводиться базова військова підготовка для студентів вишів. Програма включатиме теоретичну та практичну складові, що триватимуть упродовж року, зокрема під час літніх канікул у навчальних центрах Збройних сил України.

Навчальна програма складається з 90 годин теорії - лекції, семінари та заліки, а також 210 годин практичних занять, які охоплюють стройову підготовку, стрільби та інші військові навички. Практика відбуватиметься з травня по жовтень, що дає студентам змогу сумістити її з навчальним процесом.

Обов’язкова військова підготовка стосується молодих чоловіків віком від 18 років, які придатні за станом здоров’я. Вона розрахована на студентів денної або дуальної форми навчання. Для дівчат передбачено проходження теоретичної частини, а участь у практичних заняттях - за бажанням.

Курс теоретичної підготовки

Після успішного завершення курсу студенти складатимуть військову присягу і отримуватимуть статус військовозобов’язаних. Призов на строкову службу для них відкладається до 25 років, або вони можуть піти служити добровільно. Важливо, що відмова від проходження військової підготовки або незадовільні результати можуть стати підставою для відрахування з лав студентів. Під час практичних занять студенти підпадатимуть під дію статутів Збройних сил України.

Необхідні навички для студентів

Ця нова норма означає, що відтепер навчання у вищих навчальних закладах передбачає не лише академічні заліки, а й військову підготовку з реальними стрільбами та іншими військовими вправами.

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