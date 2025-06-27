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27 июня 2025, 20:27

Стрельба в центре Одессы: 25-летнему парню выстрелили в затылок, ведется план "Перехват"

27 июня 2025, 20:27
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фото: иллюстративный
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В центре Одессы неизвестные выстрелили 25-летнему парню в затылок

Об этом сообщают местные Телеграммы-каналы, передает RegioNews.

В самом центре Одессы 27 июня произошла стрельба, в результате которой серьезно пострадал 25-летний парень. По предварительной информации, неизвестные коварно выстрелили ему в затылок. Пострадавшего в критическом состоянии госпитализировали в больницу. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

Инцидент произошел посреди улицы, на место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, следственно-оперативная группа и карета "скорой". Правоохранители сразу ввели в действие план "Перехват" для задержания нападавших, которые, по словам очевидцев, быстро скрылись с места преступления.

Обстоятельства происшествия выясняются. Камеры видеонаблюдения, установленные в районе, где раздались выстрелы, проверяют на наличие важных доказательств.

Ранее сообщалось, что в Виннице 16-летний подросток устроил стрельбу в супермаркете.

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