В Одесі зникла 7-річна дівчинка

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Розшукується малолітня Соломія Тарасюк, яка вчора, 18 червня, ввечері вийшла з дому і не повернулася

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Прикмети: на вигляд 6-7 років, худорлява, волосся русяве.

Особливі прикмети: на даний час під носом має рану.

Була одягнена в рожеву футболку, рожеві шорти та взута в рожеві крокси. При собі мала зелений самокат.

У поліції закликають громадян, які володіють будь-якою інформацією про місцезнаходження дівчинки, повідомляти до територіального відділу поліції за номером телефону 048-779-49-68 або на спецлінію 102.

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