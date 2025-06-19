В Одесі зникла 7-річна дівчинка
Розшукується малолітня Соломія Тарасюк, яка вчора, 18 червня, ввечері вийшла з дому і не повернулася
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Прикмети: на вигляд 6-7 років, худорлява, волосся русяве.
Особливі прикмети: на даний час під носом має рану.
Була одягнена в рожеву футболку, рожеві шорти та взута в рожеві крокси. При собі мала зелений самокат.
У поліції закликають громадян, які володіють будь-якою інформацією про місцезнаходження дівчинки, повідомляти до територіального відділу поліції за номером телефону 048-779-49-68 або на спецлінію 102.
Нагадаємо, поліцейські розслідують загадкову смерть дитини на Одещині.
В Одесі посадовці розікрали майже половину бюджетних коштів, виділених на поховання військовихВсі новини »
18 червня 2025, 15:53На Одещині судитимуть правоохоронця, який за 15 тис. доларів "допомагав" зі списанням з військового обліку
18 червня 2025, 10:10Ракетний обстріл Одеси: з-під завалів деблокували тіло другої загиблої жінки
17 червня 2025, 17:25
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
17 червня 2025
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
Такі проблеми рано чи пізно мали вилізти назовні, і число їхнє після війни тільки зростатиме
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
В Одесі чиновники міськради вкрали 15 млн грн на світлофорах
19 червня 2025, 09:20Ворог завдав понад 10 ударів керованими авіабомбами по Сумщині
19 червня 2025, 09:20У Запоріжжі третій день поспіль фіксують забруднення повітря
19 червня 2025, 08:53Ранкова атака на Нікопольщину: п'ятеро поранених, серед них – дитина
19 червня 2025, 08:52Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
19 червня 2025, 08:44На Прикарпатті чоловік убив 79-річну сусідку сокирою
19 червня 2025, 08:33Окупанти обстріляли Херсонщину: поранено 9 людей
19 червня 2025, 08:08Троє українських енергетиків намагались втекти до Угорщини під час відрядження на Закарпаття
19 червня 2025, 08:05У Бердянську ліквідовано колаборанта Михайла Грицая
19 червня 2025, 07:57
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера