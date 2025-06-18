В Одесі посадовці розікрали майже половину бюджетних коштів, виділених на поховання військових

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СБУ та Нацполіція викрили посадовців Одеської міськради у розкраданні мільйонів гривень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Зазначається, що учасники злочинної схеми привласнювали майже 50% грошей, виділених на поховання українських військових. Злочинний механізм полягав у тому, що учасники оборудки укладали договори за завищеними цінами, а отриману "різницю" розподіляли між собою.

Відповідно до висновків незалежних експертиз зловмисники привласнили понад 2,1 млн грн із 4,8 млн грн, які Одеська міська рада виділила на встановлення 88 пам’ятників.

"Правоохоронці повідомили організаторам та учасникам схеми про підозру за ч⁠ч. 4, 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного або надзвичайного стану в особливо великих розмірах або організованою групою)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, СБУ затримала російського агента, який планував здійснити теракт в Одесі.