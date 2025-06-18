14:49  18 червня
Київ потрапив до рейтингу найгірших міст для життя
12:54  18 червня
У Тернополі неповнолітній викрав авто і в'їхав у стовп
08:15  18 червня
На Сумщині дитина впала в колодязь
UA | RU
UA | RU
18 червня 2025, 15:53

В Одесі посадовці розікрали майже половину бюджетних коштів, виділених на поховання військових

18 червня 2025, 15:53
Читайте также на русском языке
фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

СБУ та Нацполіція викрили посадовців Одеської міськради у розкраданні мільйонів гривень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Зазначається, що учасники злочинної схеми привласнювали майже 50% грошей, виділених на поховання українських військових. Злочинний механізм полягав у тому, що учасники оборудки укладали договори за завищеними цінами, а отриману "різницю" розподіляли між собою.

Відповідно до висновків незалежних експертиз зловмисники привласнили понад 2,1 млн грн із 4,8 млн грн, які Одеська міська рада виділила на встановлення 88 пам’ятників.

"Правоохоронці повідомили організаторам та учасникам схеми про підозру за ч⁠ч. 4, 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного або надзвичайного стану в особливо великих розмірах або організованою групою)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, СБУ затримала російського агента, який планував здійснити теракт в Одесі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеса Одеська область корупційна схема корупція СБУ
На Одещині судитимуть правоохоронця, який за 15 тис. доларів "допомагав" зі списанням з військового обліку
18 червня 2025, 10:10
На Одещині поліцейські затримали іноземця, який за 8000 доларів переправляв чоловіків до Молдови
17 червня 2025, 12:19
В Одесі 7-річний хлопчик випав із вікна багатоповерхівки
17 червня 2025, 10:48
Всі новини »
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
17 червня 2025
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
Такі проблеми рано чи пізно мали вилізти назовні, і число їхнє після війни тільки зростатиме
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
11 червня 2025
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Українська армія зірвала підступні плани російських окупантів, які "не помічали" представники імпотентного МАГАТЕ
В Україні затримали учасника міжнародного хакерського угруповання, яке завдало збитків понад 3 млрд грн
18 червня 2025, 16:12
У Дніпрі помітили "цар-балкон" на фасаді новенького ЖК
18 червня 2025, 16:00
Поліція Прикарпаття розшукує 5-річного Кирила Боднарука
18 червня 2025, 15:40
В Україні перевірили водойми для купання: що виявили фахівці
18 червня 2025, 15:37
Масований удар по Києву: з-під завалів 9-поверхівки дістали ще два тіла
18 червня 2025, 15:35
У Кривому Розі затримали чоловіка, який розбив битою скло автомобіля
18 червня 2025, 15:20
У Києві працівники ТЦК за 2-15 тис. доларів допомогли уникнути мобілізації тисячам військовозобов’язаних
18 червня 2025, 15:09
Ідентифікація тіл загиблих воїнів в Україні триватиме щонайменше 14 місяців – МВС
18 червня 2025, 15:04
На Київщині судитимуть зловмисників, які виготовляли підроблену моторну оливу
18 червня 2025, 14:59
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
Всі публікації »
Остап Дроздов
Анна Гін
Вадим Денисенко
Всі блоги »