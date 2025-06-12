Поліцейські розслідують загадкову смерть немовляти на Одещині

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За фактом смерті немовляти на Одещині поліцейські розслідують два кримінальних провадження

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Трагедія сталася в одному з населених пунктів Біляївської громади. Попередньо правоохоронці встановили, що 33-річна жінка лягла з сином спати, а прокинувшись, виявила малюка без ознак життя.

Тіло хлопчика слідчі направили на судово-медичну експертизу. Попередньо, смерть дитини настала внаслідок пневмонії.

За фактом смерті дитини внесені слідчими до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "природна смерть" та статті 166 ККУ (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною).

Нагадаємо, поліцейські розслідують обставини ДТП на Одещині, в якій постраждали двоє людей.