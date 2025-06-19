В Одессе пропала 7-летняя девочка
Разыскивается малолетняя Соломия Тарасюк, которая вчера, 18 июня, вечером вышла из дома и не вернулась
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.
Приметы: на вид 6-7 лет, худощавые, волосы русые.
Особые приметы: в настоящее время под носом рана.
Была одета в розовую футболку, розовые шорты и обута в розовые кроксы. При себе имел зеленый самокат.
В полиции призывают граждан, владеющих любой информацией о местонахождении девочки, сообщать в территориальный отдел полиции по телефону 048-779-49-68 или на спецлинию 102.
Напомним, полицейские расследуют загадочную смерть ребенка в Одесской области.
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