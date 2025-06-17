Ракетный обстрел Одессы: из-под завалов деблокировали тело второй погибшей женщины
Число жертв в результате российского ракетного удара по Одессе 17 июня возросло до двух. Под завалами спасатели обнаружили тело еще одной женщины
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.
По его словам, за медицинской помощью обратились 26 человек. Все пострадавшие продолжают лечение амбулаторно.
"К сожалению, количество жертв российской дроновой атаки возросло. Под завалами только что нашли тело 78-летней женщины. Выражаю искренние соболезнования семье погибшей", — отметил Олег Кипер.
На местах продолжается ликвидация последствий вражеской атаки.
Напомним, после утренней ракетной атаки РФ по Одессе спасатели обнаружили под завалами здания тело погибшей 60-летней женщины.
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