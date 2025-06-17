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17 червня 2025, 07:56

Ранкова атака на Одесу: десятки поранених, пошкоджено цивільну інфраструктуру

17 червня 2025, 07:56
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фото: Одеська ОВА
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На світанку 17 червня російські війська здійснили масовану атаку на Одесу з використанням ударних безпілотників. Попри активну роботу наших бійців ППО, у місті є руйнування

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ворожого удару спалахнули масштабні пожежі.

Пошкоджено житлові будинки, інклюзивний центр, дошкільний заклад, гаражі та інші об'єкти мирного призначення.

Станом на 6:30 відомо про 13 госпіталізованих осіб. Медики надають допомогу постраждалим. За попередніми даними, під завалами можуть перебувати люди.

На місцях працюють рятувальники, пожежники та медичні служби. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, цієї ночі, 17 червня, ворог здійсни комбіновану атаку на Київ, використовуючи ударні дрони та балістику. У місті значні руйнування. За даними КМВА, відомо про 14 загиблих та 40 постраждалих.

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