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01 травня 2025, 09:18

Під час російського обстрілу Одеси загинув залізничник

01 травня 2025, 09:18
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Російські війська обстріляли залізничну інфраструктуру Одеської області, загинув залізничник

Про це повідомила пресслужба АО "Укрзалізниці", передає RegioNews.

"Одещина та залізнична інфраструктура регіону цієї ночі перебувала під ворожим обстрілом. На робочих місцях обійшлось без жертв, проте, на жаль, ворожа атака на Одесу забрала життя залізничника у його власному домі", – сказано в повідомленні.

Внаслідок обстрілу пошкоджено одну з ділянок залізничної інфраструктури: зазнали руйнувань колії, контактна мережа та три вантажні вагони. Незважаючи на це, пасажирські поїзди продовжують рух за графіком.

В "Укрзалізниці" повідомили, що фахівці вже розпочали відновлювальні роботи. Вантажні поїзди тимчасово прямують альтернативним маршрутом.

Нагадаємо, в ніч на 1 травня російська армія масовано атакувала Одесу ударними безпілотниками. Ближче до опівночі в місті лунали вибухи.

Відомо про двох загиблих та 5 поранених. Пошкоджено житлові багатоповерхівки, приватні будинки, школу, супермаркет і кілька легкових автомобілів.

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