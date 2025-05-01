Дронова атака на Одесу: у місті багато пошкоджень
В ніч на 1 травня російська армія масовано атакувала Одесу ударними безпілотниками. Є значні пошкодження цивільної інфраструктури
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.
"Багато пошкоджень цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків. В деяких місцях спалахнули пожежі", – йдеться у повідомленні.
Наразі всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, близько опівночі в Одесі пролунала серія вибухів. Фіксувався рух російських дронів у бік міста з акваторії Чорного моря.
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