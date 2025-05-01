фото: Сумська обласна прокуратура

У вівторок, 29 квітня, окупаційні війська РФ атакували FPV-дроном приватне домоволодіння в Есманьській громаді Шосткинського району. Внаслідок ворожого удару загинув мирний житель, є поранений

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Сумської обласної прокуратури.

За матеріалами слідства, близько 06:00 росіяни атакували FPV-дронами двох місцевих мешканців, які перебували вдома та збирались вивозити вулики на пасіку.

"Унаслідок чого 31-річний чоловік загинув, його 59-річний батько отримав поранення та був госпіталізований", — йдеться у повідомленні.

За фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людини, правоохоронці проводять досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок ворожих обстрілів Сумщини загинув мешканець Есманьської громади, ще одна людина отримала поранення.