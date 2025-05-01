23:45  30 квітня
На Харківщині чоловік погрожував ТЦК ножем
22:42  30 квітня
В Івано-Франківську на вулиці біля Пасажу палав чоловік
13:00  30 квітня
Відсвяткували річницю: у Києві фотограф задушив модель
UA | RU
UA | RU
01 травня 2025, 00:58

На Сумщині окупанти вбили пасічника, є поранений

01 травня 2025, 00:58
Читайте также на русском языке
фото: Сумська обласна прокуратура
Читайте также
на русском языке

У вівторок, 29 квітня, окупаційні війська РФ атакували FPV-дроном приватне домоволодіння в Есманьській громаді Шосткинського району. Внаслідок ворожого удару загинув мирний житель, є поранений

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Сумської обласної прокуратури.

За матеріалами слідства, близько 06:00 росіяни атакували FPV-дронами двох місцевих мешканців, які перебували вдома та збирались вивозити вулики на пасіку.

"Унаслідок чого 31-річний чоловік загинув, його 59-річний батько отримав поранення та був госпіталізований", — йдеться у повідомленні.

За фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людини, правоохоронці проводять досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок ворожих обстрілів Сумщини загинув мешканець Есманьської громади, ще одна людина отримала поранення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна обстріли окупанти Сумська область БПЛА атака FPV-дрон
Росіяни штурмують Сумщину малими групами на квадроциклах, – ДПСУ
30 квітня 2025, 14:23
Окупанти вдарили по Миколаївщині безпілотниками: поранені 2 людини
30 квітня 2025, 11:10
Вночі Харків атакували БпЛА "Герань-2": правоохоронці показали наслідки обстрілів
30 квітня 2025, 10:30
Всі новини »
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
Дронова атака на Одесу: у місті багато пошкоджень
01 травня 2025, 01:24
Україна та США підписали угоду про корисні копалини
01 травня 2025, 01:03
Силою заштовхав в авто: на Київщині чоловік намагався викрасти 6-річну дівчинку
01 травня 2025, 00:49
Росіяни атакують Одесу: у місті пролунали вибухи
01 травня 2025, 00:27
Росіяни поцілили безпілотником "Молнія" по АЗС у Харкові: спалахнула пожежа
01 травня 2025, 00:18
Батьки школярів зможуть працювати дистанційно: президент підписав закон
01 травня 2025, 00:10
Кабмін ухвалив рішення для підписання угоди між Україною та США про створення Інвестфонду відбудови
01 травня 2025, 00:01
У Києві заступниця керівника медзакладу вимагала хабар з пораненого військового
30 квітня 2025, 23:55
На Харківщині чоловік погрожував ТЦК ножем
30 квітня 2025, 23:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Юрій Бутусов
Всі блоги »