Окупанти атакували Херсонщину: є поранені, зруйнована інфраструктура
Протягом минулої доби Херсонщина перебувала під щільним вогнем російських військ. Ворог застосовував ударні дрони, артилерію та авіацію, завдаючи ударів по десятках населених пунктів, зокрема по місту Херсон
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
За його словами, під ворожим обстрілом опинилися 38 населених пунктів, поранені двоє людей.
Російські військові били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 12 приватних будинків.
Також окупанти понівечили стільникову вежу, газопровід та приватний автомобіль.
На місцях працюють рятувальні служби, фіксуються наслідки ворожих ударів.
Нагадаємо, в ніч на 30 квітня російські війська обстріляли Корабельний район Херсона. Внаслідок атаки постраждали двоє чоловіків віком 55 і 72 роки.