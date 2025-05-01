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01 мая 2025, 09:18

Во время российского обстрела Одессы погиб железнодорожник

01 мая 2025, 09:18
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Российские войска обстреляли железнодорожную инфраструктуру Одесской области, погиб железнодорожник

Об этом сообщила пресс-служба АО "Укрзализныци", передает RegioNews.

"Одесщина и железнодорожная инфраструктура региона этой ночью находилась под вражеским обстрелом. На рабочих местах обошлось без жертв, однако, к сожалению, вражеская атака на Одессу унесла жизни железнодорожника в его собственном доме", – говорится в сообщении.

В результате обстрела поврежден один из участков железнодорожной инфраструктуры: разрушены пути, контактная сеть и три грузовых вагона. Несмотря на это, пассажирские поезда продолжают движение по графику.

В "Укрзализныце" сообщили, что специалисты уже приступили к восстановительным работам. Грузовые поезда временно следуют альтернативному маршруту.

Напомним, в ночь на 1 мая российская армия массированно атаковала Одессу ударными беспилотниками. Ближе к полуночи в городе раздавались взрывы.

Известно о двух погибших и 5 раненых. Повреждены жилые многоэтажки, частные дома, школа, супермаркет и несколько легковых автомобилей.

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