Во время российского обстрела Одессы погиб железнодорожник

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Об этом сообщила пресс-служба АО "Укрзализныци", передает RegioNews.

"Одесщина и железнодорожная инфраструктура региона этой ночью находилась под вражеским обстрелом. На рабочих местах обошлось без жертв, однако, к сожалению, вражеская атака на Одессу унесла жизни железнодорожника в его собственном доме", – говорится в сообщении.

В результате обстрела поврежден один из участков железнодорожной инфраструктуры: разрушены пути, контактная сеть и три грузовых вагона. Несмотря на это, пассажирские поезда продолжают движение по графику.

В "Укрзализныце" сообщили, что специалисты уже приступили к восстановительным работам. Грузовые поезда временно следуют альтернативному маршруту.

Напомним, в ночь на 1 мая российская армия массированно атаковала Одессу ударными беспилотниками. Ближе к полуночи в городе раздавались взрывы.

Известно о двух погибших и 5 раненых. Повреждены жилые многоэтажки, частные дома, школа, супермаркет и несколько легковых автомобилей.