Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати армії РФ: понад 1200 військових за добу
Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 953 190 своїх військових, зокрема 1230 – за останню добу
Як передає RegioNews, такі дані станом на ранок 1 травня навів український Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.05.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 953190 (+1230) осіб,
- танків ‒ 10732 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22364 (+11) од,
- артилерійських систем – 27136 (+45) од,
- РСЗВ – 1375 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1148 (+2) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34401 (+112),
- крилаті ракети ‒ 3196 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 46750 (+139) од,
- спеціальна техніка ‒ 3869 (+0).
Нагадаємо, в Чорному та Азовському морях немає ворожих кораблів.
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