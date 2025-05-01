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01 травня 2025, 07:04

Наслідки атаки дронів на Одесу: зруйновані будинки, є загиблі та поранені

01 травня 2025, 07:04
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фото: Одеська ОВА
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В результаті нічної атаки ворожих дронів в Одесі загинуло двоє людей, ще п'ятеро отримали травми

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.

За його словами, пошкоджено житлові багатоповерхівки, приватні будинки, школу, супермаркет і кілька легкових автомобілів.

У кількох місцях виникли пожежі, які оперативно ліквідовують рятувальники.

Медичні служби надають постраждалим всю необхідну допомогу.

На місцях ударів продовжується ліквідація наслідків. Розгорнуті намети для надання додаткової підтримки постраждалим і місцевим мешканцям.

За словами міського голови Геннадія Труханова, на місцях працюють оперативні та комунальні служби, які ліквідовують наслідки атак і надають необхідну медичну допомогу постраждалим. Наразі госпіталізовано трьох осіб.

Нагадаємо, в ніч на 1 травня російська армія масовано атакувала Одесу ударними безпілотниками. Ближче до опівночі в місті лунали вибухи.

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